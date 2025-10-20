A26 confermate le chiusure per due notti del casello di Castelletto Ticino

Confermate le chiusure del casello di Castelletto Ticino.Autostrade per l'Italia ha comunicato che rimangono confermate, come da programma, le chiusure della stazione di Castelletto Ticino, sulla diramazione Gallarate-Gattico (D08), per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondisci con queste news

ACQUEDOTTO BAU PIRASTU: CHIUSURA NOTTURNA DALLE 23 ALLE 6 Interessati i Comuni di #Abbasanta, #Ghilarza, #Norbello, #Tadasuni, #Boroneddu, #Aidomaggiore e #Soddì Confermate le chiusure notturne anche a #Bosa e #Macomer - X Vai su X

Aggiornamento del 23 settembre, ore 07.30. Le chiusure comunicate ieri sera sono confermate e tuttora in vigore. —————— Emergenza maltempo. Aggiornamento. A causa delle criticità in corso, si comunica: • Sbarramento su via Baracca / via Montell - facebook.com Vai su Facebook

Chiusure notturne in autostrada: i lavori su A8, A26 e Diramazione Gallarate-Gattico - Tutte le chiusure tra lunedì 20 e giovedì 23: chiusure a tratte tra Sesto Calende, Gallarate e Castellanza per interventi stradali ... Riporta varesenews.it