A26 confermate le chiusure per due notti del casello di Castelletto Ticino

Novaratoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confermate le chiusure del casello di Castelletto Ticino.Autostrade per l'Italia ha comunicato che rimangono confermate, come da programma, le chiusure della stazione di Castelletto Ticino, sulla diramazione Gallarate-Gattico (D08), per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

