A Valerio Scanu il premio Mia Martini 2025 | i vincitori di ogni categoria in gara
A Scalea si è tenuta, in quattro serate, la finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzata dall’associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra in collaborazione con la Regione Calabria, condotta da Claudia Cesaroni e Marco Guacci.È stato consegnato a Valerio Scanu il Premio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
