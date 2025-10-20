A Valerio Scanu il premio Mia Martini 2025 | i vincitori di ogni categoria in gara

Reggiotoday.it | 20 ott 2025

A Scalea si è tenuta, in quattro serate, la finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzata dall’associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra in collaborazione con la Regione Calabria, condotta da Claudia Cesaroni e Marco Guacci.È stato consegnato a Valerio Scanu il Premio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

