A Torino l’avvocatura si interroga sul futuro Il racconto di Frojo

Quale futuro per la Giustizia e per la società? Tra separazione delle carriere dei magistrati e riforma dell’ordinamento professionale forense, riduzione dei tempi processuali e emergenza carceraria, l’avvocatura riflette sul proprio futuro e sull’intelligenza artificiale. Sfida non aggirabile né da rifiutare ma da governare, per una figura insostituibile in uno stato di diritto. Al trentaseiesimo Congresso, promosso dal Consiglio nazionale forense dal 16 al 18 ottobre scorso a Torino, dal titolo “L’avvocato nel futuro. Pensare da legale, agire in digitale”, si tracciano visioni e speranze, guardando alle potenzialità dell’intelligenza artificiale senza dimenticare una Giustizia sempre “umana”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - A Torino l’avvocatura si interroga sul futuro. Il racconto di Frojo

