a teheran inaugurata la stazione della metropolitana dedicata alla vergine maria

Per il sindaco di Teheran Alireza Zakani rappresenta “un tributo alla coesistenza delle religioni divine”, nel Paese islamico governato dalla Guida Suprema Khamenei, che è anche il massimo esponente nazionale del clero sciita. Nella capitale iraniana è stata inaugurata una fermata della metropolitana dedicata alla Vergine Maria. La stazione ‘Maryam Moghaddas’ (Santa Maria), sulla linea 6, si trova nel Maryam Park, proprio di fronte alla chiesa armena della Santa Vergine. Oltre a elementi ornamentali che evocano la simbologia cristiana, c’è anche una statua della Vergine Maria, alta due metri e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

