A Stefano Donnarumma FS il Premio NIAF Dea Roma per l’eccellenza ingegneristica
L’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane ha ricevuto il Premio Dea Roma della National Italian American Foundation per il contributo alla modernizzazione delle infrastrutture di trasporto e alla crescita sostenibile del Paese. 🔗 Leggi su Laverita.info
Garantire legalità e sicurezza nei trasporti pubblici e nelle grandi opere infrastrutturali. Questi i temi del Protocollo d’Intesa tra #Carabinieri e @fsitaliane, firmato oggi dal Com. Gen. Salvatore Luongo e dall’AD e DG Stefano Donnarumma ? http://carabinieri.it - X Vai su X
Gruppo Fs, l’ad Donnarumma riceve il premio speciale della National Italian American Foundation - La NIAF (National Italian American Foundation) ha conferito a Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, il Premio NIAF Dea Roma come Leader ... Secondo italiaoggi.it
Fs, all’ad Donnarumma il premio speciale Niaf - La National Italian American Foundation (NIAF) ha conferito a Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, il Premio “Dea Roma” come Leader ... Si legge su corriere.it
All'AD Donnarumma il Premio Speciale NIAF Dea Roma - Nel corso del Gala del 50° anniversario della National Italian American Foundation (NIAF), svoltosi al prestigioso Washington Hilton, Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Ge ... Si legge su fsnews.it