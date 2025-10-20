A Stefano Donnarumma FS il Premio NIAF Dea Roma per l’eccellenza ingegneristica

L’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane ha ricevuto il Premio Dea Roma della National Italian American Foundation per il contributo alla modernizzazione delle infrastrutture di trasporto e alla crescita sostenibile del Paese. 🔗 Leggi su Laverita.info

