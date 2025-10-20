A Seriate arriva Rapsodia d’Amore il nuovo spettacolo di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi

Ecodibergamo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre debutterà al Cineteatro Gavazzeni di Seriate il nuovo e divertente spettacolo dedicato al sentimento per eccellenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

a seriate arriva rapsodia d8217amore il nuovo spettacolo di sergio sgrilli e corinna grandi

© Ecodibergamo.it - A Seriate arriva «Rapsodia d’Amore», il nuovo spettacolo di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi

Leggi anche questi approfondimenti

seriate arriva rapsodia d8217amoreA Seriate arriva «Rapsodia d’Amore», il nuovo spettacolo di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi - Così si presenta «Rapsodia d’Amore», il nuovo spettacolo di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi, in scena venerdì 24 ottobre alle ore 21 al Cineteatro Gavazzeni ... Secondo ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Seriate Arriva Rapsodia D8217amore