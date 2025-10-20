A Seriate arriva Rapsodia d’Amore il nuovo spettacolo di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi
Venerdì 24 ottobre debutterà al Cineteatro Gavazzeni di Seriate il nuovo e divertente spettacolo dedicato al sentimento per eccellenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
A Seriate arriva «Rapsodia d’Amore», il nuovo spettacolo di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi - Così si presenta «Rapsodia d’Amore», il nuovo spettacolo di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi, in scena venerdì 24 ottobre alle ore 21 al Cineteatro Gavazzeni ... Secondo ecodibergamo.it