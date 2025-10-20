A Scalea il Premio Mia Martini 2025 va a Valerio Scanu
Quattro serate intense hanno acceso Scalea per la finale della XXXI edizione del Premio dedicato a Mia Martini. Il riconoscimento principale è andato a Valerio Scanu, affiancato da premi che hanno valorizzato nuove voci, carriere e progetti capaci di unire generazioni e territori. Una celebrazione di talento, memoria e futuro. Il trionfo di Valerio Scanu . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
