A Sannicandro di Bari l' Ensembe concerto soave di Marsiglia con musiche francesi del ' 600 e ' 700

Baritoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival internazionale di musica antica Anima Mea diretto da Gioacchino De Padova prosegue la programmazione itinerante lunedì 20 ottobre (ore 20.30), nelle Scuderie del Castello di Sannicandro, con una formazione di caratura mondiale, l’Ensemble Concerto Soave, che dal 2007 fa base a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

