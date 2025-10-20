A San Servolo quattro weekend all’insegna della sperimentazione organistica
Dal 24 ottobre al 14 novembre torna Registri. Arti dei suoni per l’organo di San Servolo, quarta edizione della rassegna internazionale dedicata alla sperimentazione per organo ed elettronica. Il programma, a cura di Michele del Prete, è promosso da San Servolo srl, società in house della Città. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
