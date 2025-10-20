A San Domenico la conclusione dell' ottobre mariano con la celebrazione solenne e il coro alpino Presanella

La solenne “Ora di Guardia” per la conclusione dell’ottobre mariano, a partire dalle 17 di sabato 25 ottobre, alla Basilica di San Domenico in Perugia, è animata quest’anno dai frati studenti domenicani della Provincia Romana di Santa Caterina da Siena, che giungeranno a Perugia per l’occasione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

