A Roma nasce il FAO MuNe il museo globale dell’alimentazione e dell’agricoltura

Linkiesta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un luogo che non custodisce soltanto oggetti, ma racconta storie. Con questa ambizione nasce a Roma il FAO MuNe, il nuovo Museo dellAlimentazione e dell’Agricoltura inaugurato nella sede della FAO, nel cuore del quartiere Aventino. Un progetto che segna l’ottantesimo anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e che si propone di diventare uno spazio di conoscenza e dialogo sui temi che attraversano il futuro del cibo. Su circa 1.300 metri quadrati all’interno del Palazzo FAO, gli ambienti storici sono stati reinterpretati da Rimond, società internazionale di ingegneria e costruzione, insieme allo studio di design GIO Forma. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

a roma nasce il fao mune il museo globale dell8217alimentazione e dell8217agricoltura

© Linkiesta.it - A Roma nasce il FAO MuNe, il museo globale dell’alimentazione e dell’agricoltura

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma nasce fao muneFAO MuNe, inaugurato a Roma giovedì 16 ottobre 2025 - Food and Agriculture Museum & Network, inaugurato a Roma giovedì 16 ottobre 2025 per l’80° anniversario della ... Segnala villegiardini.it

roma nasce fao muneMune, apre a Roma il nuovo museo della Fao su alimentazione e agricoltura - Uno spazio espositivo, una rete mondiale, ma anche un invito a scoprire i sistemi alimentari globali. Da lifegate.it

roma nasce fao mune80 anni contro la fame, nasce il museo immersivo Fao per raccontarli - Uno spazio unico, per celebrare otto decenni di lavoro per la sicurezza alimentare e l'agricoltura, tra cultura, identità e innovazione. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Nasce Fao Mune