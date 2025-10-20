Un luogo che non custodisce soltanto oggetti, ma racconta storie. Con questa ambizione nasce a Roma il FAO MuNe, il nuovo Museo dell’Alimentazione e dell’Agricoltura inaugurato nella sede della FAO, nel cuore del quartiere Aventino. Un progetto che segna l’ottantesimo anniversario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e che si propone di diventare uno spazio di conoscenza e dialogo sui temi che attraversano il futuro del cibo. Su circa 1.300 metri quadrati all’interno del Palazzo FAO, gli ambienti storici sono stati reinterpretati da Rimond, società internazionale di ingegneria e costruzione, insieme allo studio di design GIO Forma. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - A Roma nasce il FAO MuNe, il museo globale dell’alimentazione e dell’agricoltura