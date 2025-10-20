A Roma l'ultimo saluto a Sofia Corradi Mamma Erasmus

Iodonna.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S i sono tenuti a Roma i funerali di Sofia Corradi, celebre per aver ideato il fortunato programma Erasmus, che resto internazionali gli studi per milioni di studenti nel mondo. “ Sofia è stata la prima vera influencer delle politiche giovanili europee ” da detto Valentina Presa, amica ed ex studentessa Erasmus. Leggi anche › L’Erasmus spegne 35 candeline e arriva DiscoverEU   iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo A Roma l’ultimo saluto a Sofia Corradi, “Mamma Erasmus” iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

a roma l ultimo saluto a sofia corradi mamma erasmus

© Iodonna.it - A Roma l’ultimo saluto a Sofia Corradi, “Mamma Erasmus”

News recenti che potrebbero piacerti

roma ultimo saluto sofia“È stata la prima vera influencer delle politiche giovanili”: a Roma l’ultimo saluto a “mamma Erasmus”, Sofia Corradi - A Roma i funerali della donna che ha ideato il programma Erasmus, definita la 'prima vera influencer delle politiche giovanili europee' ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

roma ultimo saluto sofiaSofia Corradi è morta, addio all'ideatrice del programma Erasmus: grazie a lei migliaia di studenti girano in Europa - É morta la scorsa notte a Roma Sofia Corradi, professoressa ordinaria di scienze dell'educazione all'università Roma 3 e conosciuta come "mamma Erasmus" in ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Ultimo Saluto Sofia