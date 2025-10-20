A Roma la prima curva antimafia d' Italia | l' autore è un sanseverese
"La curva esulta e la mafia è distrutta" è con questo incipit che si è aperto, nella città di Roma e precisamente nel quartiere Corviale, l' inaugurazione della prima curva antimafia d'Italia. Aveva già fatto parlare di sé Michele Nardella quando salì agli onori della cronaca per essere stato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
