A proposito di donne al Teatro San Matteo lo spettacolo dell' associazione Sine Qua Non

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 e domenica 26 ottobre al Teatro San Matteo lo spettacolo scritto e diretto da Mauro Monni "A proposito di donne" prodotto dall'associazione culturale "Sine qua non".Ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

