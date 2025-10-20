A proposito di donne al Teatro San Matteo lo spettacolo dell' associazione Sine Qua Non
Sabato 25 e domenica 26 ottobre al Teatro San Matteo lo spettacolo scritto e diretto da Mauro Monni "A proposito di donne" prodotto dall'associazione culturale "Sine qua non".Ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
News recenti che potrebbero piacerti
Guardate la puntata di Presa Diretta. Ci sono vari servizi che documentano con scrupolo cosa sta succedendo a Gaza, come ai punti di distribuzione del cibo i soldati israeliani sparino a bambini e alle donne uccidendoli di proposito (lo racconta un contractor - facebook.com Vai su Facebook
"A proposito di donne", al Teatro San Matteo lo spettacolo dell'associazione Sine Qua Non - Sabato 25 e domenica 26 ottobre al Teatro San Matteo lo spettacolo scritto e diretto da Mauro Monni "A proposito di donne" prodotto dall'associazione culturale "Sine qua non". Riporta ilpiacenza.it
Donne in pericolo al Teatro Manzoni - Donne in pericolo è lo spettacolo di Wendy Macleod in arrivo al Teatro Manzoni dal 7 al 24 novembre. romatoday.it scrive