A Prato un sospettato serial killer di prostitute chi è Vasile Frumuzache

(Adnkronos) – Una scia di sangue che attraversa la Toscana e arriva fino all'Emilia-Romagna. Tre omicidi irrisolti, accomunati dalla brutalità e dal silenzio, potrebbero avere un unico autore: Vasile Frumuzache, la guardia giurata di origine romena attualmente detenuta nel carcere di Prato con l'accusa di aver ucciso due giovani connazionali, Ana Maria Andrei e Denisa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

