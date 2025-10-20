A Palermo un mercato nero delle sigarette elettroniche | sequestro da 11 milioni denunciate 12 persone

20 ott 2025

Dietro le vetrine di anonimi negozi di oggettistica e articoli per la casa si nascondeva un vasto mercato parallelo del fumo elettronico. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto e sequestrato circa 11 milioni e mezzo di prodotti tra sigarette elettroniche, cartine e filtri – per un peso complessivo di circa 770 chilogrammi – che, se immessi sul mercato illegale, avrebbero fruttato circa un. 🔗 Leggi su Feedpress.me

a palermo un mercato nero delle sigarette elettroniche sequestro da 11 milioni denunciate 12 persone

© Feedpress.me - A Palermo un "mercato nero" delle sigarette elettroniche: sequestro da 11 milioni, denunciate 12 persone

