A Palermo un mercato nero delle sigarette elettroniche | sequestro da 11 milioni denunciate 12 persone
Dietro le vetrine di anonimi negozi di oggettistica e articoli per la casa si nascondeva un vasto mercato parallelo del fumo elettronico. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto e sequestrato circa 11 milioni e mezzo di prodotti tra sigarette elettroniche, cartine e filtri – per un peso complessivo di circa 770 chilogrammi – che, se immessi sul mercato illegale, avrebbero fruttato circa un. 🔗 Leggi su Feedpress.me
