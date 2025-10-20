A Napoli spuntano le prime luminarie di Natale|FOTO
In centro a Napoli sono già spuntati i primi addobbi natalizi in particolare su via Monteoliveto e a piazza Bovio. In via Sant'Aspreno davanti alla Camera di Commercio è stato posizionato l'albero di Natale.“Oltre 150 chilometri di luci, addobbi tridimensionali e grandi alberi, illumineranno le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
