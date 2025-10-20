A Napoli la 77ma edizione del Prix Italia il sindaco Manfredi | Vetrina internazionale per la città
Apre il sipario della 77esima edizione del Prix Italia, il concorso internazionale promosso dalla Rai sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in collaborazione con il MAECI e il Comitato nazionale Neapolis 2500 ‘Napoli Musa’. Da oggi al 24 ottobre il meglio delle produzioni radio, tv e digital dei broadcaster internazionali sono in vetrina a Napoli, dal Palazzo Reale al Teatro San Carlo: “Location straordinarie – spiega Chiara Longo Bifano, segretaria generale del Prix Italia – grazie alla collaborazione con Palazzo Reale e poi con Teatro San Carlo, Musap, Fondazione circolo artistico politecnico di Napoli, e il cinema America Hall”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
