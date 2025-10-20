Apre il sipario della 77esima edizione del Prix Italia, il concorso internazionale promosso dalla Rai sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in collaborazione con il MAECI e il Comitato nazionale Neapolis 2500 ‘Napoli Musa’. Da oggi al 24 ottobre il meglio delle produzioni radio, tv e digital dei broadcaster internazionali sono in vetrina a Napoli, dal Palazzo Reale al Teatro San Carlo: “Location straordinarie – spiega Chiara Longo Bifano, segretaria generale del Prix Italia – grazie alla collaborazione con Palazzo Reale e poi con Teatro San Carlo, Musap, Fondazione circolo artistico politecnico di Napoli, e il cinema America Hall”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Napoli la 77ma edizione del Prix Italia, il sindaco Manfredi: " Vetrina internazionale per la città"