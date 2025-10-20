A Monza i nuovi alloggi solidali vicino al centro per le donne vittime di violenza

Monzatoday.it | 20 ott 2025

Tre case, al terzo piano. Pensate per ospitare le donne vittime di violenza con i loro bambini. È questa l'idea lanciata dalla sezione monzese di Croce Rossa e al centro dell’iniziativa benefica "Chef for women", presentata oggi, 20 ottobre, nella sala Giunta del comune (alla presenza del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

