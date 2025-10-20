A Monza 8 chef lanciano 6 piatti della speranza | ecco perché e dove provarli
Sei ristoranti, 8 chef stellati e 6 "piatti della solidarietà" che sono già iconici. A Monza anche il gusto può diventare un'occasione per fare del bene: il comitato di Monza della Croce Rossa Italiana, insieme a un gruppo d’eccellenza formato da 8 tra i più rinomati chef del territorio, lancia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
