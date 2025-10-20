A Milano un concerto per la pace a Gaza | via libera del consiglio comunale
Milano, 20 ottobre 2025 – Il consiglio comunale di Milano ha approvato, con un solo astenuto, un ordine del giorno della consigliera della lista Sala Marzia Pontone che impegna la giunta del sindaco Giuseppe Sala a organizzare un concerto per la pace a Gaza. La proposta è che si tenga in un luogo simbolico della città come il Piccolo Teatro Grassi, dedicando l'evento a tutte le vittime civili israeliane e palestinesi. Il documento chiede anche di inserire il concerto nel calendario ufficiale degli eventi culturali di Milano, riproponendo un momento analogo anche nei singoli Municipi che si rendessero disponibili a ospitarlo e con il coinvolgimento dei giovani, delle scuole, delle comunità religiose e delle realtà associative del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
