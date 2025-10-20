A Milano un concerto per la pace a Gaza | via libera del consiglio comunale

Ilgiorno.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 20 ottobre 2025 – Il consiglio comunale di Milano ha approvato, con un solo astenuto, un ordine del giorno della consigliera della lista Sala Marzia Pontone che impegna la giunta del sindaco Giuseppe Sala a organizzare un concerto per la pace a Gaza. La proposta è che si tenga in un luogo simbolico della città come il Piccolo Teatro Grassi, dedicando l'evento a tutte le vittime civili israeliane e palestinesi. Il documento chiede anche di inserire il concerto nel calendario ufficiale degli eventi culturali di Milano, riproponendo un momento analogo anche nei singoli Municipi che si rendessero disponibili a ospitarlo e con il coinvolgimento dei giovani, delle scuole, delle comunità religiose e delle realtà associative del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

a milano un concerto per la pace a gaza via libera del consiglio comunale

© Ilgiorno.it - “A Milano un concerto per la pace a Gaza”: via libera del consiglio comunale

Contenuti che potrebbero interessarti

milano concerto pace gaza“A Milano un concerto per la pace a Gaza”: via libera del consiglio comunale - La proposta è che si tenga in un luogo simbolico della città come il Piccolo Teatro Grassi, dedicando l'evento a tutte le vittime civili israeliane e palestinesi ... Scrive ilgiorno.it

milano concerto pace gazaVinicio Capossela sold out a Milano per i 25 anni di Canzoni a Manovella - Il cantautore, poeta, scrittore e visionario entertainer conquista il Conservatorio Verdi con oltre due ore di concerto. Segnala tg24.sky.it

Milano resta gemellata con Tel Aviv e rinvia il patto di amicizia con Gaza. Scontri in piazza, Verdi delusi e Pd diviso - Bocciata la richiesta di interrompere il gemellaggio con Tel Aviv: determinante il cambio di rotta di molti consiglieri del Partito democratico. Scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Concerto Pace Gaza