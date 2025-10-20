A Milano l’autunno inizia a fare sul serio ecco cosa succederà nei prossimi giorni

Cielo grigio e temperature frizzanti, ma presto a Milano si aggiungerà anche la pioggia. Una situazione che si protrarrà per qualche giorno, stando alle previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo.“Al posto dell'anticiclone nord europeo che si sta dissolvendo si instaurerà una profonda depressione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

C’è un momento, a Milano, in cui l’autunno si insinua dolcemente nelle vie della città, avvolgendola in un abbraccio silenzioso, sospeso tra luce e nostalgia. Dall’alto delle Terrazze del Duomo, il respiro della brezza autunnale si intreccia con il battito antico - facebook.com Vai su Facebook

Quali sono le mostre da visitare a #Milano nell'autunno 2025? Ecco una selezione che include le retrospettive dedicate ai massimi esponenti dell’arte moderna e contemporanea, ma anche alle mostre immersive sui protagonisti del costume e dello spettacolo. - X Vai su X

Milano, cosa fare nel weekend del 12, 13 e 14 settembre 2025: fra gli eventi Armani Privè, Mamme Run e Pizza fest - Il fine settimana milanese si annuncia denso di suggestioni sonore, teatrali e artistiche, in un intreccio che spazia dalle atmosfere jazz alle culture urbane, dai festival di ricerca ai mercatini da ... Come scrive ilgiorno.it

Milano Fashion Week, 10 locali iconici dove fare l'aperitivo (e incontrare volti noti del jet set) - È tempo di Fashion Week a Milano: dal 23 al 29 settembre 2025, il capoluogo lombardo si accende di eventi esclusivi e tendenze. Scrive corriere.it

Milano Fashion Week, le pagelle look: inizia la nuova era Gucci, Demi Moore un gioiello (10). Mariacarla Boscono? "Incazz..." ma chic (9) - Inizia la nuova era Gucci: Demna Gvasalia ha debuttato nei panni di direttore creativo. corriereadriatico.it scrive