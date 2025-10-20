A Milano i vigili del fuoco si calano dalla Galleria Vittorio Emanuele II

Corde, moschettoni e carrucole per un'esercitazione straordinaria nel cuore di Milano. Per quattro giorni, 100 vigili del fuoco del nucleo SAF si sono addestrati sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II, perfezionando le tecniche di soccorso speleo-alpino-fluviale in uno scenario urbano unico e prestigioso. Un'occasione per affinare manovre complesse in condizioni operative particolari, con lo sguardo sulla città dall'alto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Milano i vigili del fuoco si calano dalla Galleria Vittorio Emanuele II

Contenuti che potrebbero interessarti

Due vetture sono andate a fuoco nella notte a Milano, in via Barrili. Per fortuna non ci sono stati feriti né danni agli edifici vicini. Sul posto i vigili del fuoco. Sono in corso indagini per risalire alle cause del rogo. - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, dalle 3 del mattino 5 squadre di #vigilidelfuoco al lavoro a Cornaredo per l’#incendio in un appartamento al 1º piano di un palazzo: rinvenuti, purtroppo senza vita, i corpi di 3 persone, evacuati dall’edificio 40 residenti. Indagini in corso per accertare l - X Vai su X

Milano, incendio in un appartamento: un'anziana ferita e tre persone intossicate - Una donna anziana è rimasta ferita e tre persone sono state intossicate a seguito di un incendio che, nel pomeriggio di oggi, ha quasi del tutto distrutto un appartamento a Milano, situato in uno ... Scrive tg24.sky.it

Incendio a Milano in zona stazione Centrale, a fuoco l'appartamento di un'anziana in via Vitruvio: quattro feriti - Le fiamme, con alta colonna di fumo, si sono sviluppate domenica pomeriggio intorno alle 16. Riporta milano.corriere.it

Va a fuoco un appartamento in zona Stazione Centrale a Milano: ferita una donna, intossicate altre 3 persone - Una donna è rimasta ferita in seguito a un incendio esploso nel suo appartamento in via Vitruvio a Milano, zona Stazione Centrale ... Si legge su fanpage.it