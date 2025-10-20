Tempo di lettura: 2 minuti Sarà ospitata dalla città di Mercogliano la XV edizione del Premio fotografico alla carriera “Il Flauto d’Argento” promossa dalla FIAF Campania nell’ambito del Mese della Fotografia in Campania, con il patrocinio del comune di Mercogliano ed il sostegno della Pro Loco. Il prestigioso Palazzo Abbaziale di Loreto aprirà le sue porte, i prossimi 24 e 25 ottobre, ad una due giorni dedicata all’arte e alla cultura. Il programma prevede venerdì 24 ottobre, con inizio alle ore 18:00, un incontro di presentazione di un catalogo fotografico appositamente prodotto per l’occasione, il dibattito con i giornalisti e gli appassionati, la presentazione del premiato della XV edizione, Manoocher Deghati fotografo franco-iraniano di fama internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Mercogliano il Premio fotografico alla carriera “Il Flauto d’Argento”