A Lucera una mostra documentaria sull' aeroporto militare di Vigna Nocelli
Giovedì 23 ottobre alle 19.30 presso il Circolo Unione di Lucera, si terrà la presentazione ‘Volare nella storia. I luoghi dell’Aeroporto militare di Vigna Nocelli’, un incontro dedicato alla riscoperta di una pagina poco conosciuta della storia della Capitanata: quella legata agli aeroporti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
