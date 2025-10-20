A Lucera una mostra documentaria sull' aeroporto militare di Vigna Nocelli

Foggiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 23 ottobre alle 19.30 presso il Circolo Unione di Lucera, si terrà la presentazione ‘Volare nella storia. I luoghi dell’Aeroporto militare di Vigna Nocelli’, un incontro dedicato alla riscoperta di una pagina poco conosciuta della storia della Capitanata: quella legata agli aeroporti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lucera, scritte razziste e una svastica sul muro di un esercizio commerciale: la rabbia del sindaco - Scritte razziste ed una svastica sono comparse sul muro adiacente l’entrata di un esercizio commerciale gestito da un cittadino straniero a Lucera, in provincia di Foggia. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Lucera Mostra Documentaria Sull