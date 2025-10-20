A Jonathan Klinsmann il premio ' Felice Pulici' come miglior portiere della serie B 2024-2025

Nella giornata di lunedì 20 ottobre, nella sala conferenze dello stadio Olimpico di Roma, il portiere del Cesena Jonathan Klinsmann è stato protagonista nell’ambito della cerimonia di premiazione dei premi nazionali ed internazionali “Manlio Scopigno” e “Felice Pulici”.Nella cornice dello stadio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

