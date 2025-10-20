L’esercito israeliano ha dichiarato che riprenderà a far rispettare il cessate il fuoco a Gaza, dopo aver lanciato attacchi aerei domenica in risposta a quella che ha definito una «palese violazione» dell’accordo da parte di Hamas. Gli attacchi sono iniziati nel sud di Gaza dopo che l’esercito israeliano ha dichiarato che «i terroristi hanno lanciato un missile anticarro e sparato» contro le sue truppe a Rafah, uccidendo due soldati. Hamas ha dichiarato di «non essere a conoscenza» di scontri nella zona sotto il controllo israeliano. In serata, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi di Hamas in tutta Gaza e ha sospeso gli aiuti umanitari verso la Striscia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - A Gaza è tornato il cessate il fuoco dopo i raid israeliani