A Gaza è tornato il cessate il fuoco dopo i raid israeliani
L’esercito israeliano ha dichiarato che riprenderà a far rispettare il cessate il fuoco a Gaza, dopo aver lanciato attacchi aerei domenica in risposta a quella che ha definito una «palese violazione» dell’accordo da parte di Hamas. Gli attacchi sono iniziati nel sud di Gaza dopo che l’esercito israeliano ha dichiarato che «i terroristi hanno lanciato un missile anticarro e sparato» contro le sue truppe a Rafah, uccidendo due soldati. Hamas ha dichiarato di «non essere a conoscenza» di scontri nella zona sotto il controllo israeliano. In serata, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi di Hamas in tutta Gaza e ha sospeso gli aiuti umanitari verso la Striscia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ISRAELE HA RICOMINCIATO A BOMBARDARE IL LIBANO Mentre la tregua a Gaza sembra tenere, Israele ha spostato l’obiettivo principale delle proprie aggressioni ed è tornato a bombardare il Libano. Nonostante il cessate il fuoco in vigore con Hezbollah - facebook.com Vai su Facebook
Hamas tornato a Gaza City ha iniziato una operazione di ricerca e cattura di oppositori interni. Gli individui ricercati saranno con tutta probabilità giustiziati. - X Vai su X
Gaza, Meloni: «Cessate il fuoco e ostaggi liberi, i partiti dicano sì alla mozione: sarebbe un bel segnale. Anche i Paesi arabi d'accordo» - Un appello alle forze di opposizione, affinché tutto l’arco parlamentare approvi, domani, la mozione di maggioranza per Gaza che ricalcherà, nei progetti del governo, il piano di Donald Trump per ... Come scrive ilmessaggero.it
Gaza: Papa, passi verso la pace, auspico cessate fuoco e liberazione ostaggi - "In queste ultime ore nella drammatica situazione del Medio Oriente si stanno compiendo alcuni ... Da ilsole24ore.com
Gaza, cessate il fuoco in vista: Hamas apre ai negoziati, il testo integrale della risposta sui 20 punti di Trump - Il testo integrale inviato da Hamas con la risposta al piano di pace di Donald Trump lo ha condiviso lo stesso presidente su Truth, ed è girato sui canali Telegram. Secondo greenme.it