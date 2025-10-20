Firenze, 20 ottobre 2025 – Scatta da oggi, 20 ottobre, la nuova fase dei lavori Pnrr di Publiacqua in via dei Bastioni: ci sarà lo spostamento del cantiere sulla carreggiata in direzione di San Niccolò con la riapertura dell’incrocio con viale Poggi e la chiusura tra il viale e via dell’Erta Canina. L’altro tratto di via dei Bastioni cambierà di senso in modo che i veicoli in arrivo da viale Poggi potranno svoltare in direzione di via Ser Ventura Monachi. Confermata la viabilità alternativa di via San Leonardo-Costa San Giorgio (con revoca della ztl). Il termine previsto è il 30 novembre. Proseguono anche i lavori di mitigazione del rischio idraulico, sempre con fondi Pnrr, in via di Villamagna, a cura della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze nuova fase dei lavori in via dei Bastioni