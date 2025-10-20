A Firenze nuova fase dei lavori in via dei Bastioni
Firenze, 20 ottobre 2025 – Scatta da oggi, 20 ottobre, la nuova fase dei lavori Pnrr di Publiacqua in via dei Bastioni: ci sarà lo spostamento del cantiere sulla carreggiata in direzione di San Niccolò con la riapertura dell’incrocio con viale Poggi e la chiusura tra il viale e via dell’Erta Canina. L’altro tratto di via dei Bastioni cambierà di senso in modo che i veicoli in arrivo da viale Poggi potranno svoltare in direzione di via Ser Ventura Monachi. Confermata la viabilità alternativa di via San Leonardo-Costa San Giorgio (con revoca della ztl). Il termine previsto è il 30 novembre. Proseguono anche i lavori di mitigazione del rischio idraulico, sempre con fondi Pnrr, in via di Villamagna, a cura della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi a Firenze per la presentazione della nuova Sales Calcio: 350 giovani atleti, entusiasmo e tanto spirito di squadra. ? Un grazie sincero a tutte le realtà sportive che ogni giorno fanno crescere i nostri ragazzi nei valori più belli dello sport. ? - facebook.com Vai su Facebook
Da via dei Bastioni a via Villamagna: i lavori della settimana a Firenze - La nuova fase dei lavori PNRR in via dei Bastioni a cura di Publiacqua e in via di Villamagna a cura della Regione Toscana. Da 055firenze.it
Terza Piazza, a Firenze al via ai lavori di riqualificazione di Unicoop Firenze - Ed oggi la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani ha presentato il progetto alla ... Si legge su gonews.it
Via dei Bastioni, lavori Publiacqua senza scavi: una calza nei tubi - Parte oggi 6 ottobre una nuova fase dei lavori di riqualificazione della rete idrica in via dei Bastioni, finalizzata al risanamento della condotta idrica in acciaio DN700. Come scrive nove.firenze.it