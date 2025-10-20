A Firenze nuova fase dei lavori in via dei Bastioni

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 20 ottobre 2025 – Scatta da oggi, 20 ottobre, la nuova fase dei lavori Pnrr di Publiacqua in via dei Bastioni: ci sarà lo spostamento del cantiere sulla carreggiata in direzione di San Niccolò con la riapertura dell’incrocio con viale Poggi e la chiusura tra il viale e via dell’Erta Canina. L’altro tratto di via dei Bastioni cambierà di senso in modo che i veicoli in arrivo da viale Poggi potranno svoltare in direzione di via Ser Ventura Monachi. Confermata la viabilità alternativa di via San Leonardo-Costa San Giorgio (con revoca della ztl). Il termine previsto è il 30 novembre. Proseguono anche i lavori di mitigazione del rischio idraulico, sempre con fondi Pnrr, in via di Villamagna, a cura della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

a firenze nuova fase dei lavori in via dei bastioni

© Lanazione.it - A Firenze nuova fase dei lavori in via dei Bastioni

News recenti che potrebbero piacerti

firenze nuova fase lavoriDa via dei Bastioni a via Villamagna: i lavori della settimana a Firenze - La nuova fase dei lavori PNRR in via dei Bastioni a cura di Publiacqua e in via di Villamagna a cura della Regione Toscana. Da 055firenze.it

firenze nuova fase lavoriTerza Piazza, a Firenze al via ai lavori di riqualificazione di Unicoop Firenze - Ed oggi la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani ha presentato il progetto alla ... Si legge su gonews.it

Via dei Bastioni, lavori Publiacqua senza scavi: una calza nei tubi - Parte oggi 6 ottobre una nuova fase dei lavori di riqualificazione della rete idrica in via dei Bastioni, finalizzata al risanamento della condotta idrica in acciaio DN700. Come scrive nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Nuova Fase Lavori