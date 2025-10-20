A Corviale la prima curva antimafia d' Italia | No alla paura e alla violenza tra tifosi
“La curva esulta e la mafia è distrutta”: recita questa frase lo striscione esposto a Corviale, nella zona sud-ovest di Roma, dalla prima curva antimafia d'Italia. Presente all'evento di inaugurazione anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
