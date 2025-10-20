A Cipro Nord ha vinto Tufan Erhürman il candidato della riunificazione
Alle elezioni presidenziali che si sono tenute domenica a Cipro Nord ha vinto inaspettatamente il candidato di centrosinistra ed europeista, Tufan Erhürman. La sua vittoria è stata ampia: i sondaggi davano un testa a testa tra lui ed Ersin Tatar, il presidente uscente, politico nazionalista e di destra. Quasi il 63% degli elettori del territorio, la cui pretesa di statualità è riconosciuta solo dalla Turchia, ha scelto l’ex primo ministro Tufan Erhurman come nuovo presidente, a discapito del candidato di Ankara, Ersin Tatar, che ha ottenuto il 35%. La Repubblica Turca di Cipro del Nord è uno stato che dipende economicamente e politicamente dalla Turchia, l’unica che la riconosce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
