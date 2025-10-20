A Capaccio scontro frontale nella notte muore 70enne
Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna di 70 anni è morta e due giovani sono rimaste ferite in modo lieve in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. La vittima è, residente nella città dei Templi, deceduta in seguito ad un violento scontro frontale tra due automobili, due utilitarie, avvenuto intorno alle 23 lungo Via Magna Graecia, all’altezza dell’incrocio con Via Laghetto. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è stato particolarmente violento: dopo lo scontro, entrambe le vetture sono finite contro la recinzione di un’abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
