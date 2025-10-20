A Bianca Passera la proprietà di Grandi Giardini Italiani

Quicomo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia un nuovo capitolo nella storia di Grandi Giardini Italiani, impresa culturale nata con capitale privato per promuovere e valorizzare un grande patrimonio culturale di botanica, paesaggio e arte rappresentato dai più bei giardini in Italia.Bianca Passera, imprenditrice nel settore. 🔗 Leggi su Quicomo.it

