A 57 anni mi sposo Nathaly Caldonazzo svela anche la data del matrimonio | chi è il futuro marito

Una confessione inaspettata, fatta con la serenità e la consapevolezza di chi ha vissuto molto e ha finalmente trovato la pace. Nathaly Caldonazzo, ospite a Verissimo, ha sorpreso il pubblico e la stessa Silvia Toffanin annunciando in diretta televisiva: "Mi sposo". Per la showgirl e attrice, da anni protagonista di palcoscenico e televisione, è la prima volta che i fiori d'arancio diventano realtà. Dopo una vita sentimentale segnata da amori intensi ma spesso dolorosi, Nathaly ha scelto di dire sì a Filippo, un uomo che – come lei stessa ha spiegato – le ha restituito la fiducia nell'amore. Il matrimonio è già fissato: il grande giorno sarà il 25 maggio 2026, appena ventiquattr'ore dopo il suo 57esimo compleanno.