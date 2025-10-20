Ci sono voluti sette minuti e 12 secondi per rintracciarla in diretta telefonica e accorrere a salvarla. Tanto ha impiegato la polizia di Stato – allertata da un amico della ragazza – a risalire al cellulare di una diciannovenne che, terrorizzata, si trovava a bordo di un autobus dove l’aveva tallonata il suo ex dopo averla aggredita. Lui di anni ne ha 45, ha precedenti per droga ed è stato arrestato in flagranza. Ma in carcere è rimasto solo 48 ore: il giudice l’ha rimesso in libertà applicando, come chiesto dalla Procura, la misura del divieto di avvicinamento. Una decisione definita "assurda" dal governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A 19 anni pestata dall’ex. La polizia: "Siamo qui". Ma l’arrestato torna libero