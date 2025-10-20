5xmille la manovra aumenta il tetto a 610 milioni Ma lo Stato continuerà a trattenere una parte dei soldi donati dai cittadini

Ogni anno decine di milioni di euro dei contribuenti finiscono nelle casse dello Stato nonostante i cittadini vogliano devolverli a enti del Terzo settore. È il tetto al 5xmille, una soglia massima, resa strutturale nel 2015, che circoscrive le risorse distribuibili a massimo 525 milioni. Gli esuberi, insieme alla quota di chi non ha indicato preferenze nella sua dichiarazione dei redditi, rimpinguano l’erario, a discapito delle organizzazione non profit indicate come beneficiarie dal cittadino. Dalla prima bozza della legge di bilancio, che dovrebbe approdare nei prossimi giorni in Parlamento, emerge che dal 2026 il tetto verrà alzato a 610 milioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

