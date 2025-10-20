43esima stagione musicale del Circolo della lirica dieci nuovi appuntamenti a Padova
Anche per la 43° edizione, il Cartellone annuale del Circolo della Lirica di Padova si caratterizza come un vero e proprio Festival musicale all’insegna di creatività e innovazione, coprendo un vasto repertorio che spazia dalla musica del Seicento a quella contemporanea, offrendo al pubblico non. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
43° Trofeo Meroni: 7 azzurri e 17 medagliati nazionali al via con il record di staffette La stagione indoor del nuoto italiano in vasca corta riprende a Rovereto con la 43esima edizione consecutiva del Trofeo internazionale Enrico Meroni e 42a Coppa Sprinter A - facebook.com Vai su Facebook
La Stagione #TeatroContatto 43?44, intitolata #GenerativeTimes #TempiGenerativi, offre un orizzonte fertile e inquieto, in cui storie, domande e visioni prendono forma attraverso il #teatro contemporaneo ? http://cssudine.it/stagione-contatto… dall'11 ottobr - X Vai su X
43esima stagione musicale del Circolo della lirica, dieci nuovi appuntamenti a Padova - Il Circolo della Lirica di Padova alza il sipario sulla sua quarantatreesima stagione 2025/2026 con dieci appuntamenti mensili, da settembre a giugno, confermandosi come importante riferimento per la ... Riporta padovaoggi.it
Al via la 43° Stagione del Circolo della Lirica di Padova - Il Circolo della Lirica di Padova alza il sipario sulla sua quarantatreesima stagione 2025/2026 con dieci appuntamenti mensili, da settembre a giugno, confermandosi come importante riferimento ... Come scrive padovanews.it