43esima stagione musicale del Circolo della lirica dieci nuovi appuntamenti a Padova

Padovaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche per la 43° edizione, il Cartellone annuale del Circolo della Lirica di Padova si caratterizza come un vero e proprio Festival musicale all’insegna di creatività e innovazione, coprendo un vasto repertorio che spazia dalla musica del Seicento a quella contemporanea, offrendo al pubblico non. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

43esima stagione musicale circolo43esima stagione musicale del Circolo della lirica, dieci nuovi appuntamenti a Padova - Il Circolo della Lirica di Padova alza il sipario sulla sua quarantatreesima stagione 2025/2026 con dieci appuntamenti mensili, da settembre a giugno, confermandosi come importante riferimento per la ... Riporta padovaoggi.it

Al via la 43° Stagione del Circolo della Lirica di Padova - Il Circolo della Lirica di Padova alza il sipario sulla sua quarantatreesima stagione 2025/2026 con dieci appuntamenti mensili, da settembre a giugno, confermandosi come importante riferimento ... Come scrive padovanews.it

Cerca Video su questo argomento: 43esima Stagione Musicale Circolo