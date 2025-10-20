4 di Sera Scuderi delira | Ecco cosa abbiamo visto con Meloni
Dopo l'attacco da parte della segretaria del Pd, Elly Schlein a Giorgia Meloni, adesso è Benedetta Scuderi a infangare l'esecutivo e la premier. In collegamento con 4 di Sera, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, l'esponente di Avs afferma: "C'è un chiaro attacco alla libertà di informazione, alla libertà di parola nel nostro paese. L'abbiamo visto con il decreto sicurezza che ha limitato tantissimo la possibilità di manifestare facendo rischiare alle persone anni di carcere per una manifestazione pacifica. L'abbiamo visto con il modo in cui viene trattata la televisione italiana, la Rai, soprattutto e come si sono inserite determinate dirigenze e quello che poi sta succedendo all'interno della Rai, dove si sta proprio distruggendo un sistema di libera informazione". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
