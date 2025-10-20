25 anni di dolcezza a Ravenna
Venticinque anni non sono solo un numero, ma una storia fatta di persone, sacrifici, entusiasmo e passione. Sono stati gli anni in cui ogni mattina Marcello Franchini e lo staff di Dolci Peccati in via della Lirica 45 a Ravenna, si sono svegliati con un obiettivo chiaro: portare un po’ di dolcezza nella vita dei ravennati. Nella giornata venerdì 17 ottobre, si sono svolti i festeggiamenti per il 25° anniversario in un modo speciale, coinvolgendo le persone più fragili e molte volte lasciate in solitudine. Che cosa rappresenta per Dolci Peccati questo traguardo? "Abbiamo voluto festeggiare il nostro anniversario ricambiando il legame profondo che ci lega a Ravenna, perchè ci ha dato fiducia in tutti questi anni, ma soprattutto ci ha accolto e ci ha sostenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
25 anni d’amore, un traguardo da festeggiare con dolcezza Per la signora Giovanna e Luigi, una confettata in argento impreziosita dalla novità Crispo: confetti con lettere e numeri, perfetti per raccontare una storia… la loro! ? - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna, morta 25enne travolta da un treno a Pinarella di Cervia - Una ragazza di 25 anni è morta ieri sera, dopo essere stata urtata da un treno in corsa a Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna, zona Malva Sud. Secondo tg24.sky.it
Morta a 25 anni a Pinarella, sbalzata dal treno contro una grata: cosa è successo - Ravenna, 26 settembre 2025 – Giulia Valgimigli ha incrociato la morte a soli 25 anni mercoledì notte a Pinarella di Cervia in una zona che i residenti chiamano ’Malva sud’. Riporta ilrestodelcarlino.it