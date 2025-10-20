Venticinque anni non sono solo un numero, ma una storia fatta di persone, sacrifici, entusiasmo e passione. Sono stati gli anni in cui ogni mattina Marcello Franchini e lo staff di Dolci Peccati in via della Lirica 45 a Ravenna, si sono svegliati con un obiettivo chiaro: portare un po’ di dolcezza nella vita dei ravennati. Nella giornata venerdì 17 ottobre, si sono svolti i festeggiamenti per il 25° anniversario in un modo speciale, coinvolgendo le persone più fragili e molte volte lasciate in solitudine. Che cosa rappresenta per Dolci Peccati questo traguardo? "Abbiamo voluto festeggiare il nostro anniversario ricambiando il legame profondo che ci lega a Ravenna, perchè ci ha dato fiducia in tutti questi anni, ma soprattutto ci ha accolto e ci ha sostenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 25 anni di dolcezza a Ravenna