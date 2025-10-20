24enne massacrata in casa a Trana vicino Torino perde la milza è giallo | fermato un sospettato
Una 24enne è stata massacrata nella sua abitazione a Trana, vicino Torino: arrestato un sessantenne pregiudicato, le ipotesi degli inquirenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Ha rischiato di essere uccisa una 24enne di Giaveno che, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, è stata massacrata di botte da ignoti in un appartamento di Trana, dove l’hanno trovata i medici e gli infermieri della Croce rossa di Giaveno. La ragazza era incosciente - facebook.com Vai su Facebook
Massacrata con la roncola dal marito, Sofia è uscita dal coma. “Ha lottato per le sue figlie” - X Vai su X
Massacrata di botte e abbandonata in casa, la strana aggressione a una 24enne a Trana: c’è un fermo - Un uomo è stato fermato per l’aggressione della 24enne trovata in fin di vita a Trana, nel torinese, l’8 ottobre ... Secondo fanpage.it
Una 24enne aggredita in casa nel Torinese, un fermo - C'è un fermo nell'indagine dei carabinieri sul caso della 24enne trovata in gravissime condizioni in un appartamento di Trana (Torino) dopo una aggressione lo scorso 8 ottobre. Si legge su ansa.it
VAL SANGONE, RAGAZZA MASSACRATA DI BOTTE IN CASA: GRAVE IN OSPEDALE, I CARABINIERI INDAGANO - Una ragazza di 24 anni è ricoverata da inizio ottobre in gravi condizioni all'ospedale di Rivoli, a seguito di una violenta aggressione. Da valsusaoggi.it