24enne ingoia quattro dosi di cocaina a Palermo arrestato | come gli agenti hanno recuperato la droga
Un 24enne palermitano arrestato per spaccio dopo aver ingerito crack e tentato la fuga durante un controllo notturno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
C'è una sofferenza - così assoluta - Che ingoia l'Essere - Poi copre l'Abisso con l'Estasi - Così la Memoria può passarci Intorno - attraverso - sopra - Come Chi immerso nel Deliquio - Proceda sicuro - dove un occhio aperto - Lo farebbe cadere - Osso dopo Oss - facebook.com Vai su Facebook