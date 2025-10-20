24enne ingoia quattro dosi di cocaina a Palermo arrestato | come gli agenti hanno recuperato la droga

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 24enne palermitano arrestato per spaccio dopo aver ingerito crack e tentato la fuga durante un controllo notturno. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

24enne ingoia quattro dosi di cocaina a palermo arrestato come gli agenti hanno recuperato la droga

© Notizie.virgilio.it - 24enne ingoia quattro dosi di cocaina a Palermo, arrestato: come gli agenti hanno recuperato la droga

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: 24enne Ingoia Quattro Dosi