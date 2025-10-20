21 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Veronasera.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 ottobre è il 294º giorno del calendario gregoriano. Mancano 71 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: Sant’Orsola e compagne (Martiri), protettrice di ragazze e scolareProverbio del giorno: Quando l’autunno fa il bravo vale più dell’estate.Oroscopo del 21 ottobre 2025 – MartedìLe. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

21 ottobre oroscopo almanaccoOroscopo Paolo Fox 21 ottobre: amici del Toro, il cielo vi invita alla prudenza. Gemelli, giornata brillante sul piano lavorativo - Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 21 ottobre: le stelle oggi suggeriscono riflessioni, nuovi stimoli e il potenziale per cambiamenti positivi, specialmente per chi ascolta cuore e mente insieme ... Lo riporta infocilento.it

21 ottobre oroscopo almanaccoMartedì 21 ottobre: Oroscopo Paolo Fox segno per segno - Scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, che ogni giorno racconta agli appassionati di ... Segnala vicenzatoday.it

21 ottobre oroscopo almanaccoOroscopo di oggi, martedì 21 ottobre - Photo by PixabayArieteLe luci celesti irradiano forte stasera, influenzando positivamente il tuo animo. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 21 Ottobre Oroscopo Almanacco