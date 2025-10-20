20° ROMA FILM FEST lo psicodramma VIE PRIVEE con un trio d' eccezione | JODIE FOSTER DANIEL AUTEUIL VIRGINIE EFIRA-VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ambientato a Parigi, il simil giallo, con Mathieu Amalric, ha vari personaggi: una psicoterapeuta, una paziente morta in circostanze misteriose e i mariti dell'una e dell'altra; voto: 7- Una Jodie Foster, innanzitutto, non rifatta, evviva! Già un messaggio per e contro coloro che, facendo que. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

20176 roma film fest lo psicodramma vie privee con un trio d eccezione jodie foster daniel auteuil virginie efira video

© Ilgiornaleditalia.it - 20° ROMA FILM FEST, lo psicodramma "VIE PRIVEE", con un trio d'eccezione: JODIE FOSTER, DANIEL AUTEUIL, VIRGINIE EFIRA-VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

20176 roma film festRoma Film Fest, giorno 3: il cinema che scava e il red carpet che acchiappa - Alla Festa del Cinema di Roma, Alfieri e Virzì firmano due film opposti ma complementari. Riporta agrpress.it

20176 roma film festRoma Film Fest: al via la XX edizione - Dal 15 al 26 ottobre, la rassegna che vede, tra le altre cose, 13 film in gara al Parco della Musica per il premio Miglior opera prima Poste Italiane. Come scrive romasette.it

20176 roma film festRoma Film Festival: si accendono le luci sul festival che porta la magia del cinema nella capitale. - È stato ufficialmente inaugurata la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, uno dei festival più attesi del panorama cinematografico italiano ed internazionale, prodotto dalla Fondazione Ci ... Segnala 24live.it

Cerca Video su questo argomento: 20176 Roma Film Fest