20 ottobre Santa Maria Bertilla Boscardin | sopporta grandi fatiche senza lamentarsi mai

Santa Maria Bertilla Boscardin vive con accettazione una vita piena di sofferenze e insegna ad affrontare eroicamente il dolore senza lamenti. La vita di Santa Maria Bertilla Boscardin, che si commemora oggi 20 ottobre, è costellata da innumerevoli sofferenze. Ma pur tra mille dolori, questa giovane donna semplice e pura riesce a vivere cristianamente affrontando. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 20 ottobre, Santa Maria Bertilla Boscardin: sopporta grandi fatiche senza lamentarsi mai

