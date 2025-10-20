20 ottobre Mater Admirabilis | l’affresco miracoloso attira l’attenzione del Papa
L’affresco della Mater Admirabilis, venerato da grandi santi e dal popolo dei fedeli, è legato alla visita di un Papa che ne rimase molto colpito. Nel frattempo erano già cominciati i miracoli. La chiesa della Santissima Trinità dei Monti – situata sulla sommità della celebre scalinata di Trinità dei Monti in piazza di Spagna – . L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 19 ottobre 2025, raggiungi lo stadio con noi e supporta il #Catanzaro Catanzaro-Padova ore 19:30 : Parcheggio Mater Domini (area mercatale) Parcheggio Musofalo ? – - facebook.com Vai su Facebook
20 ottobre, Mater Admirabilis: l’affresco miracoloso attira l’attenzione del Papa - La storia della Mater Admirabilis, l'affresco dipinto da una novizia a Trinità dei Monti a Roma, fu scoperto da Papa Pio IX che lo salvò. Scrive lalucedimaria.it