20 ottobre 1587 la misteriosa morte di Francesco I de’ Medici e Bianca Cappello

Firenze, 19 ottobre 2025 – Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 1587, alla villa medicea di Poggio a Caiano, si consumò una delle pagine più controverse della storia toscana: il granduca Francesco I de’ Medici morì dopo undici giorni di agonia e, poche ore più tardi, lo seguì la moglie Bianca Cappello. La vicenda, subito avvolta dal sospetto, indicò come possibile regista il fratello del Granduca, il cardinale Ferdinando, presente in villa negli ultimi giorni. Per fugare i dubbi venne disposta un’autopsia che escluse l’avvelenamento e attribuì i decessi alla malaria, responsabile di febbre, diarrea e crisi respiratorie così violente da far risuonare le grida del principe in tutte le stanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

