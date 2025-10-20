Il rocambolesco furto di gioiell i avvenuto al Louvre è stato definito un “colpo d’altri tempi”. Riproponiamo a tal proposito questo articolo di Marco Battistini su Vincenzo Peruggia, ladro della Monna Lisa Roma, 20 ott – Secondo la massima attribuita erroneamente a Machiavelli, il fine giustificherebbe i mezzi. Concetto per certi versi simile a un famoso aforisma nietzschiano. “Tutto ciò che è fatto per amore è sempre al di là del bene e del male”, anche quando oggetto del reato – il furto del secolo (scorso) – è il ritratto più celebre della storia. Sì, perché al contrario di quanto si possa istintivamente pensare, dietro alla trafugazione della Gioconda, avvenuta nell’agosto 1911, non ci furono motivazioni speculative o legate al mercato nero delle opere d’arte. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - 1911-1913, due anni senza Gioconda: il furto del secolo parla italiano