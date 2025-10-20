15 feriti 9 arresti 16 fermati | a Tel Aviv annullato il derby Hapoel-Maccabi La polizia | rischi per la vita umana
ll derby di Tel Aviv tra Hapoel e Maccabi è stato annullato a causa di disordini e di «rischi per la vita umana». Lo riferisce la polizia israeliana. Lo scrive Il Guardian. La partita si sarebbe dovuto disputare domenica sera al Bloomfield Stadium, l’impianto condiviso dalle due squadre, con l’Hapoel designato come squadra di casa. La decisione della polizia. In alcuni filmati diffusi dalla polizia si vedono oggetti e fumogeni lanciati in campo, oltre a scene di tensione e scontri all’esterno dello stadio. La polizia israeliana ha effettuato nove arresti e fermato altre sedici persone a seguito della sospensione della gara “per violenti disordini”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
