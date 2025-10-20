124esima edizione dei 100 pittori via Margutta | Gigi proietti e i suoi colori di Roma

Ritorna la 124esima edizione della storica manifestazione d’arte dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, dal 30 ottobre al 2 novembre, che quest’anno avrà come tema “Gigi Proietti e i suoi colori di Roma”.La storica manifestazione rende omaggio al grande Maestro nella sua Roma., città. 🔗 Leggi su Romatoday.it

