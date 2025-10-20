12 miliardi in Difesa l’Italia si indebita con l’Ue | da dove arrivano i soldi

Quifinanza.it | 20 ott 2025

6382887829112 Al termine del consiglio dei Ministri di venerdì 17 ottobre, quello che ha dato il via libera alla Manovra 2026, il ministro Giorgetti ha risposto a una domanda che aveva lasciato moltissimi con il dubbio: da dove arrivano i soldi per la difesa. Si tratta di ben 12 miliardi disposti per la spesa militare, accessibili soltanto nel caso in cui l’Italia superi la procedura di infrazione europea. Nel caso in cui ciò avvenisse, resta aperta la domanda sulla provenienza dei fondi. Giancarlo Giorgetti ha quindi dichiarato che per la spesa in difesa l’Italia metterà mano a due salvadanai: il BTp o il Safe. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

12 miliardi in difesa l8217italia si indebita con l8217ue da dove arrivano i soldi

© Quifinanza.it - 12 miliardi in Difesa, l’Italia si indebita con l’Ue: da dove arrivano i soldi

