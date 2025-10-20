101 ballerine per Kledi a La Maison della Danza

“Uno stage di danza moderna assolutamente incredibile!”. Così racconta Caterina, visibilmente emozionata, uscendo da La Maison della Danza dopo aver partecipato alla lezione tenuta dal ballerino e coreografo KLEDI nella nostra città. I camerini de La Maison della Danza hanno risuonato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scopri altri approfondimenti

GARA DI BALLO: Anna è l'ultima ballerina a esibirsi di fronte a Kledi e Garrison! Sarà sua una delle posizioni alte in classifica? #Amici25 - X Vai su X

Kledi e Garrison sono i giudici d'eccezione della prima gara di ballo di #Amici25! Chi, tra i ballerini, occuperà le posizioni alte della classifica? - facebook.com Vai su Facebook

Kledi ospite della Maison della Danza - Arezzo, 30 settembre 2025 – Kledi sarà ospite della scuola di danza aretina diretta dal maestro Roberto Scortecci domenica 19 ottobre 2025 per una attesissima masterclass di danza moderna, sold out ... Come scrive lanazione.it

Kledi alla Maison della Danza. Il ballerino è una vera star Tv - Il ballerino e coreografo albanese Kledi è la star della prima masterclass di questo nuovo Anno Accademico de La Maison della Danza di Arezzo. Scrive lanazione.it

Al via le iscrizioni per la masterclass di Kledi ad Arezzo - Il ballerino e coreografo albanese è la vera star della prima masterclass di questo nuovo anno accademico de La Maison della Danza di Arezzo. Secondo arezzonotizie.it